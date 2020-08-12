Латвия с Литвой и Польшей взялись помочь Белоруссии

Соседние с Белоруссией страны — Латвия, Литва и Польша — уже разработали план помощи республике по выходу из политического кризиса. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает ТАСС.

По его словам, план деэскалации содержит три пункта, какие именно, он не уточнил. Страны готовы быть посредниками между противоборствующими сторонами. «Литва готова посредничать в этом процессе — к этому нас обязывают и наша историческая близость, и соседство, и факт, что мы предоставили убежище лидерам оппозиции», — сказал он.

Кроме того, Науседа уже обсудил с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета Шарлем Мишелем идею направить спецпредставителя Евросоюза в Минск для переговоров с властями Белоруссии. Литовский лидер также считает необходимым созвать чрезвычайный саммит ЕС.

Также в своем Twitter Науседа озвучил три требования к властям Минска, назвав их «мои предложения». Вероятно, на их основе был построен общий план трех стран. От властей Белоруссии требуется, во-первых, срочно прекратить применять силу против протестующих, во-вторых, отпустить всех задержанных, в-третьих, создать Национальный совет по диалогу с обществом.

Ранее сообщалось, что в Брюсселе уже начали обсуждать введение жестких санкций в отношении Александра Лукашенко и представителей белорусской власти за жестокие разгоны протестов и фальсификации на выборах. Глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что выборы точно нельзя назвать справедливыми.

Протесты в Белоруссии продолжаются с вечера 9 августа после того, как ЦИК объявил разгромную победу Лукашенко над лидером оппозиции Светланой Тихановской. Митинги подавляли с использованием слезоточивого газа, светошумовых гранат, дымовых шашек, резиновых пуль. Известно, что ОМОН стрелял по окнам жилых домов и штурмовал подъезды, где пытались укрыться участники уличных акций, выборочные задержания происходят даже днем, а СИЗО Минска переполнены. Подтверждена смерть одного демонстранта.

С 11 августа объявлена всеобщая забастовка, люди выстраиваются на улицах в цепи с призывом прекратить насилие.