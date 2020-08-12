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Белорусы выстроились в «цепи солидарности» против Лукашенко

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Жители Минска и других городов Белоруссии выстраиваются в «цепи солидарности» против официального признания победы на президентских выборах действующего главы государства Александра Лукашенко. Видеозаписи опубликованы в Telegram-канале NEXTA Live оппозиционного журналиста Степана Путило.

В микрорайоне Уручье на северо-востоке Минска в цепочку выстроились сотни людей.

Утром в среду, 12 августа, у столичного Комаровского рынка 250 девушек в белом с цветами в руках выстроились в цепь в знак протеста против насилия со стороны белорусских властей. В центр Минска вновь начали стягивать силовиков, замечены военные вертолеты.

Белоруссию охватили массовые акции протеста против официальных результатов президентских выборов, согласно которым Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Власти разгоняли протестующих с помощью резиновых пуль, дубинок, водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат. ОМОН стрелял по окнам жилых домов и штурмовал подъезды, где пытались укрыться участники уличных акций. Подтверждена смерть одного демонстранта.

Всего за три ночи протестов правоохранители задержали около шести тысяч человек. СИЗО в Минске переполнены. Задержанных перевозят из столицы в Жодино, где расположена следственная тюрьма.

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