Белорусский ОМОН начал брать штурмом подъезды жилых домов

Белорусский ОМОН начал штурмовать подъезды жилых домов на проспекте Рокоссовского в Минске. Об этом сообщает Sputnik Беларусь, передает РИА Новости.

Милицейский спецназ выламывает двери при помощи тарана. Таким образом силовики пытаются схватить прячущихся в подъездах протестующих: ранее в телеграм-каналах появился список домофонных кодов в Минске, чтобы протестующие могли укрыться там от ОМОНа.

Ранее парламент Белоруссии оправдал применение силовиками насилия при разгоне протестных акций в Белоруссии. Парламентарии решительно осудили «попытки немногочисленных ангажированных групп расколоть общество и дестабилизировать обстановку в стране». Действия правоохранителей они сочли абсолютно адекватными, подчеркнув, что путь насилия неприемлем для белорусского народа.

Массовые протесты начались в Белоруссии в день выборов президента, 9 августа. Позже они переросли в столкновения с бойцами ОМОН. Протесты были вызваны несогласием с официальными результатами президентских выборов, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал более 80 процентов голосов.