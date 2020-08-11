Белорусский парламент оправдал разгон протестных акций

Парламент Белоруссии оправдал применение силовиками насилия при разгоне протестных акций в Белоруссии. Его заявление приводит БЕЛТА.

Парламентарии решительно осудили «попытки немногочисленных ангажированных групп расколоть общество и дестабилизировать обстановку в стране». Действия правоохранителей они сочли абсолютно адекватными, подчеркнув, что путь насилия неприемлем для белорусского народа.

В Белоруссии продолжаются уличные столкновения силовиков и протестующих, недовольных результатами президентских выборов 9 августа. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов, лидер оппозиции Светлана Тихановская — менее 10 процентов.

Во время столкновений применяются спецтехника, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули, задействованы спецподразделения «Алмаз» и «Альфа». В Минске и ряде областных центров протестующие возводят баррикады. Против силовиков применяются фаеры, брусчатка, коктейли Молотова. Сотрудников ОМОН сбивают на автомобилях. Подтверждена смерть одного участника акций протеста. Всего за два дня акций протеста задержаны около пяти тысяч человек.