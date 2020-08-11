Опубликована информация о задержанных и пострадавших на протестах в Белоруссии

МВД Белоруссии назвало количество пострадавших и задержанных в ходе акций протеста после победы Александра Лукашенко в выборах президента страны. Информация опубликована в Telegram-канале пресс-службы ведомства.

Министерство сообщает о двух тысячах задержанных и 21 пострадавшем силовике, пятеро из которых госпитализированы. Данные о пострадавших протестующих не приводятся.

9 и 10 августа по всей Белоруссии проходили акции протеста из-за президентских выборов, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко, согласно официальным данным, набрал более 80 процентов голосов. Демонстрантов разгоняли слезоточивым газом, светошумовыми гранатами, водометами, резиновыми пулями. Протестующие строили баррикады, бросали бутылки с зажигательной смесью, сбивали на автомобилях сотрудников ОМОН. Подтверждена смерть одного участника акций протеста.