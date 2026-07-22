Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:33, 22 июля 2026 (обновлено: 18:43, 22 июля 2026)Интернет и СМИ

На Западе заявили о новой жертве проклятия Зеленского

Боуз пошутил про проклятие Зеленского после заявления Бернема о поддержке Украины
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout via Reuters

Заявление нового премьер-министра Великобритании Энди Бернема о поддержке Украины свидетельствует о новой жертве «проклятия» украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети X.

«Проклятие Зеленского, похоже, нашло свою очередную жертву», — пошутил он.

Ранее Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется непоколебимой. Он отметил, что у Зеленского не останется сомнений в том, что поддержка Великобритании остается непоколебимой. Политик подчеркнул, что они будут продолжать поддерживать его. Бернем пообещал лично быть рядом с главой Украины.

До этого Энди Бернем провел свой первый международный телефонный разговор в новом качестве с президентом США Дональдом Трампом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    США запустили аппарат для прямой атаки на спутники России
    Гастроэнтеролог рассказала о рисках употребления грибов детьми
    Глава округа в приграничном регионе России покинет пост
    В сети высмеяли бывшего бойфренда Шакиры из-за ее фото с молодым футболистом
    Невролог разработала недельный план борьбы со старением мозга
    Россияне бросились брать ипотеку
    Назван фаворит чемпионата Европы 2028 года по футболу
    На хлебозаводе в Балашихе начались массовые увольнения
    В США представили санкционный законопроект против России
    Педагог предупредила о риске подмены мышления детей работой нейросетей
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok