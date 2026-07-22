Боуз пошутил про проклятие Зеленского после заявления Бернема о поддержке Украины

Заявление нового премьер-министра Великобритании Энди Бернема о поддержке Украины свидетельствует о новой жертве «проклятия» украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети X.

«Проклятие Зеленского, похоже, нашло свою очередную жертву», — пошутил он.

Ранее Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется непоколебимой. Он отметил, что у Зеленского не останется сомнений в том, что поддержка Великобритании остается непоколебимой. Политик подчеркнул, что они будут продолжать поддерживать его. Бернем пообещал лично быть рядом с главой Украины.

До этого Энди Бернем провел свой первый международный телефонный разговор в новом качестве с президентом США Дональдом Трампом.