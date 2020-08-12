Белорусов призвали блокировать дороги вечером 12 августа

Белорусов призвали заблокировать дороги вечером в среду, 12 августа. Листовка опубликована в Telegram-канале «NEXTA Live» оппозиционного журналиста Степана Путило.

Начало акции запланировано на 19:00. Обращение адресовано работникам транспортных служб и коммуникаций. Их просят помочь народу в «выражении своей воли», защите прав и страны. Авторы листовки призывают блокировать передвижение силовиков по дорогам, в том числе мешать их проезду «под предлогом поломки», не подвозить их, а подвозить протестующих, присоединяться к «всеобщей забастовке».

На президентских выборах 9 августа большинство белорусов «сказали "нет" действующему авторитарному режиму», но «мелкая кучка людей у власти» наплевала на выбор граждан и считает страну своей собственностью, говорится в обращении.

По всей Белоруссии три дня продолжаются массовые протесты и столкновения с ОМОНом. Они вызваны официальными результатами выборов, на которых действующий президент Александр Лукашенко набрал свыше 80 процентов. Демонстранты требуют новой, честной процедуры голосования.

Задержаны несколько тысяч участников акций, десятки пострадали. Подтверждена смерть одного протестующего.