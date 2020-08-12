Белорусские власти назвали число пострадавших во время ночных протестов

Белорусские власти назвали число граждан, пострадавших во время протестов и столкновений с силовиками в ночь на 12 августа. Об этом сообщается в Telegram-канале «Официальный Минздрав».

«Минувшей ночью в службу скорой медицинской помощи и в больницы Республики Беларусь с различными травмами госпитализирован 51 гражданин», — говорится в сообщении.

Основные травмы пострадавших — ушибы мягких тканей, травмы конечностей, грудной клетки, живота. Нескольких пациентов прооперировали, их состояние стабильно.

Ранее сообщалось, что для пострадавших и задержанных на акциях протеста собрали более миллиона долларов.

По всей Белоруссии три ночи подряд проходили массовые выступления против официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Задержаны несколько тысяч человек, возбуждены десятки уголовных дел. Подтверждена смерть одного протестующего.