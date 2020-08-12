В Минске уничтожили стихийный мемориал на месте гибели протестующего

В центре Минска уничтожили стихийный мемориал, который возник на месте первой подтвержденной гибели участника протестов. Об этом сообщает в своем Telegram-канале TUT.by.

Издание не уточняет, сделали ли это правоохранители или коммунальные службы. Начиная с утра минчане снова понесли цветы к метро «Пушкинская».

Вечером 10 августа в МВД Белоруссии сообщили о погибшем в результате массовых протестов в Минске. По официальной версии, мужчина пытался бросить самодельное взрывное устройство в силовиков, и оно взорвалось у него в руках. Он получил травмы, несовместимые с жизнью. Однако, по версии журналистов, участник протестов был убит во время массированного обстрела демонстрантов со стороны ОМОНа.