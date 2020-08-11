В Минске ОМОН начал разгонять людей с места гибели протестующего

В Минске сотрудники ОМОН начали разгонять людей, которые принесли цветы на место гибели участника массовых протестов, вспыхнувших в Белоруссии 9 августа после президентских выборов. Об этом сообщает Telegram-канал Euroradio.

На месте, возле метро «Пушкинская», находятся около 20 омоновцев.

О первой жертве столкновений протестующих с силовиками в центре Минска власти официально сообщили в ночь на 11 августа. По версии МВД, один из демонстрантов погиб от разрыва в его руке неустановленного взрывного устройства, которое он хотел бросить в милицию.

Согласно официальным данным, на выборах 9 августа действующий президент Александр Лукашенко получил более 80 процентов голосов. По всей стране вспыхнули демонстрации, участники которых требовали новых, честных выборов. Задержаны несколько тысяч человек, возбуждены десятки уголовных дел.