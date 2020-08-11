На улицы Бреста вместо ОМОНа вышли военные

На улицы Бреста вместо отрядов ОМОНа вышли военные. Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA Live белорусского журналиста Степана Путило.

Военнослужащие ломают деревья, высаженные вдоль улиц. Неизвестно, к какой военной части они принадлежат. Отряды военных заменили бойцов ОМОНа.

Ранее сообщалось о возведении баррикад в Бресте. Горожане используют подручные средства, включая бетонные лавки. В силовиков швыряют куски тротуарной плитки. В ответ отряды ОМОН используют резиновые пули и светошумовые гранаты.

В центре белорусской столицы замечены автоматчики, в ходе стрельбы резиновыми пулями ранена в ногу журналистка.

9 августа по всей Белоруссии прошли массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом. Они были вызваны прошедшими президентскими выборами, на которых Лукашенко, по официальным данным, набрал более 80 процентов голосов. Задержаны 3 тысячи человек, пострадали несколько десятков. Сообщалось об одном погибшем, но информация пока официально не подтверждена.