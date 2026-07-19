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10:58, 19 июля 2026Спорт

Павлюченко предсказал исход финала чемпионата мира

Футболист Павлюченко поставил на победу Испании в финале чемпионата мира против Аргентины
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Ashley Landis / AP

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко предсказал исход финального матча чемпионата мира 2026 года по футболу между сборными Испании и Аргентины. Его слова приводит «Ставка ТВ».

Футболист поставил на победу Испании. Он посчитал, что Аргентина не сможет полагаться только на индивидуальные качества Лионеля Месси. По его мнению, испанцы быстро перемещаются, плотно прессингуют и почти не оставляют соперникам свободного пространства, поэтому одному игроку решать ключевые эпизоды будет крайне сложно.

Павлюченко отметил, что Испания выглядит сильнее и стабильнее, демонстрируя сбалансированную игру во всех линиях. Аргентина будет пытаться навязывать борьбу и искать шансы, но, если испанцы будут играть в свой футбол, они вряд ли уступят и имеют все шансы стать чемпионами мира.

Встреча между сборными Испании и Аргентины состоится 19 июля. Начало — в 22:00 по московскому времени.

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