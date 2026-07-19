Мендель прокомментировала решение Зеленского отправить правительство в отставку

Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель прокомментировала решение главы Украины отправить кабинет министров в отставку. Об этом пишет РИА Новости.
Мендель отметила, что, фактически, Зеленский сменил все правительство всего через неделю после того, как Украина объявила, что «получила недостающие средства, необходимые для финансирования войны в течение следующих двух лет».
Бывший пресс-секретарь уверена, что такое уже происходило.
Ранее Мендель заявила, что главная проблема украинского правительства заключается в том, что ему недостает реальной работоспособности.