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11:06, 19 июля 2026Бывший СССР

Мендель прокомментировала решение Зеленского отправить правительство в отставку

Мендель: Зеленский отправил в отставку правительство после получения денег от Евросоюза
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)
Юлия Мендель

Юлия Мендель. Фото: Sergii Kharchenko / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель прокомментировала решение главы Украины отправить кабинет министров в отставку. Об этом пишет РИА Новости.

Мендель отметила, что, фактически, Зеленский сменил все правительство всего через неделю после того, как Украина объявила, что «получила недостающие средства, необходимые для финансирования войны в течение следующих двух лет».

Бывший пресс-секретарь уверена, что такое уже происходило.

Ранее Мендель заявила, что главная проблема украинского правительства заключается в том, что ему недостает реальной работоспособности.

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