Пострадавшим на белорусских протестах собрали более миллиона долларов

Для пострадавших и задержанных на массовых акциях протеста в Белоруссии собрали более миллиона долларов. Об этом говорится на странице инициативы Support for Belarus в Facebook.

Все собранные деньги будут переданы для компенсации расходов на адвокатов, на оплату штрафов и на поддержку семей тех, кто получит тюремные сроки.

Выплаты согласуют с правозащитниками. Приоритет в них получат те, кто впервые подвергся преследованию по политическим мотивам.

Массовые акции протеста начались в Белоруссии 9 августа. Участники не согласны с официальными результатами президентских выборов, по которым победил Александр Лукашенко, и требуют проведения новой, честной процедуры голосования. Демонстрации вылились в столкновения с ОМОНом. Задержаны несколько тысяч человек, десятки пострадали. Возбуждены уголовные дела. Официально подтверждена смерть одного протестующего.