В белорусском городе военная машина протаранила автомобиль

Военная бронированная машина протаранила легковой автомобиль в белорусском городе Гродно. Видео произошедшего опубликовано в Telegram-канале «Подъем».

Проезжающие мимо очевидцы сняли, как военный автомобиль стоит поперек дороги, а рядом с ним на обочине — легковой автомобиль с разбитым лобовым стеклом. Рядом с машиной находятся люди, похожие на сотрудников спецслужб.

По информации издания «Наша нива», в машине находилась семья с ребенком. В результате пятилетняя девочка пострадала. Находившегося в автомобиле мужчину задержали. «Они говорили что не сигналили, просто ехали. Силовики сказали им что они сами виноваты», — рассказал очевидец событий, отвозивший женщину с ребенком в больницу.

Массовые протесты начались в Белоруссии в день выборов президента, 9 августа. Позже они переросли в столкновения с бойцами ОМОН. Протесты были вызваны несогласием с официальными результатами президентских выборов, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал более 80 процентов голосов.