Белорусские гаишники начали избивать водителей ногами

Белорусские сотрудники ГАИ избивают водителей ногами. Кадры, снятые из проезжающего автомобиля, публикует Telegram-канал NEXTA live.

Утверждается, что инцидент произошел в спальном микрорайоне Уручье в Минске. На видео видно, как гаишники вытаскивают водителей прямо посреди проспекта, кидают их на асфальт и избивают. Также сообщается о поврежденных автомобилях.

Ранее парламент Белоруссии оправдал применение силовиками насилия при разгоне протестных акций в Белоруссии. Действия правоохранителей депутаты сочли «абсолютно адекватными», подчеркнув, что путь насилия неприемлем для белорусского народа.

Массовые протесты начались в Белоруссии в день выборов президента, 9 августа. Позже они переросли в столкновения с бойцами ОМОН. Протесты были вызваны несогласием с официальными результатами президентских выборов, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал более 80 процентов голосов.