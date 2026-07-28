ВС России ударили по судам в морских портах, АЗС и объектам энергетики на Украине

Вооруженные силы (ВС) России продолжили нанесение ударов по объектам на Украине. Минувшей ночью целями атак стали суда в морских портах, автозаправочные станции (АЗС) и объекты энергетики, локомотив, тыловые узлы в Киевской, Николаевской, Харьковской, Сумской, Одесской и Днепропетровской областях Украины, а также в оккупированных частях Донбасса и Новороссии.

Киев и Харьковскую область назвали самыми горячими точками ночи

Минувшей ночью российские военные атаковали Киев. В столице Украины прогремела серия взрывов. Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» заявил, что таким образом ВС РФ начали новый этап операции по уничтожению энергетики врага. В частности, отмечается, что российские реактивные дроны атаковали ТЭЦ-5 и другие объекты энергетики и теплоснабжения.

Это может указывать на начало нового этапа ударов по энергетике — армия России «прощупывает» наиболее удачные маршруты перед более серьезными атаками ближе к зиме Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»

Telegram-канал «Хроники Гераней» также сообщает об ударе по объекту в районе населенного пункта Макарово Киевской области. Отмечается, что там находится «только одна стоящая цель» — электроподстанция «Киевская». Второй горячей точкой этой ночи авторы канала назвали Харьковскую область. Там, по предварительной информации, была уничтожена АЗС в Коротиче, а также отработали по целям в Богодухове и в окрестностях Змиева.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Координатор подполья Сергей Лебедев уточнил, что основной акцент в этом регионе пришелся на энергетическую инфраструктуру и объекты, обеспечивающие работу тыла, транспорта и военных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его данным, для атак применялись беспилотники «Герань-2», а также реактивные «Герани-3» и «Герани-4». Ими ударили по целям в населенных пунктах Богородское, Андреевка, Коротич, Краснокутск.

Ночная атака показала, что давление продолжается не только по Харькову, но и по всей системе объектов, обеспечивающих город и восточную часть области электричеством, транспортом и военной логистикой Сергей Лебедев координатор подполья

ВС России уничтожили железнодорожный и морской транспорт

Министерство обороны России утром 28 июля проинформировало о нанесении ударов по портам Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Так, ударными беспилотниками в северо-западной акватории Черного моря было поражено судно типа «балкер», осуществлявшее доставку военных грузов, а в порту «Николаев» — килекторное судно.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В городе Верховцево Днепропетровской области российский разведывательно-ударный беспилотник «Герань-4» ударил по локомотиву. Об этом сообщил координатор подполья Лебедев.

Верховцево является важным железнодорожным узлом, через который проходят грузовые составы между Днепропетровском, Кривым Рогом, Пятихатками и центральными областями Украины Сергей Лебедев координатор подполья

Он уточнил, что Киев использует железную дорогу для перевозки военной техники, боеприпасов, топлива, ремонтных партий и других грузов, направляемых к Запорожскому и Донецкому участкам фронта. А удар по локомотиву может задержать доставку грузов. По его словам, ВС России и ранее атаковали тяговые машины, так как это создает дополнительную нагрузку на украинскую железную дорогу, которая обеспечивает снабжение сразу нескольких направлений фронта.

Какие еще цели ВС России атаковали за минувшие сутки?

Российские расчеты ударных БПЛА группировки войск «Север» за ночь уничтожили 11 огневых групп, четыре пункта управления дронами, два опорных пункта, 120-миллиметровый миномет, две боевые бронированные машины и три автомобиля высокой проходимости в Харьковской и Сумской областях, сообщает РИА Новости. Командир батальона БПЛА с позывным Велес в беседе с агентством также сообщил об уничтожении 12 пикапов украинских военных. По его словам, эта техника применялась противником для перевозки личного состава, боеприпасов и материальных средств.

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

При этом артиллерийские расчеты «Севера» выполнили свыше 200 огневых задач в Харьковской и Сумской областях минувшей ночью. Им удалось при помощи огневых ударов артиллерией и реактивных систем залпового огня уничтожить восемь пунктов управления БПЛА, 13 автомобилей высокой проходимости и более 90 военнослужащих ВСУ.

Глава областной военной администрации (ОВА) подконтрольного Киеву Херсона Александр Прокудин сообщил об удару по центру города. Он сообщил, что в ночь на 28 июля армия России атаковала в Херсоне критическую инфраструктуру. Однако какие именно объекты попали под удар, глава херсонской ОВА не уточнил.