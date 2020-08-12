Российских журналистов заподозрили в причастности к беспорядкам в Минске

Следственный комитет Белоруссии заподозрил российских журналистов Артема Важенкова и Игоря Рогова в причастности к беспорядкам в Минске. Об этом сообщает агентство «БелТА».

Ранее посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев заявил, что Важенков и Рогов вскоре выйдут на свободу. До этого был освобожден российский фотокорреспондент Илья Питалев.

Массовые протесты начались в Белоруссии в день выборов президента, 9 августа. Позже они переросли в столкновения с бойцами ОМОН. Протесты были вызваны несогласием с официальными результатами президентских выборов, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал более 80 процентов голосов.