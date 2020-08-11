В Белоруссии освободили российского журналиста

Журналист «Медузы» Максим Солопов, освещавший протесты в Белоруссии и переставший выходить на связь 10 апреля, освобожден. Об этом посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев сообщил в эфире программы «60 минут». Выпуск опубликован на YouTube.

По словам посла, Солопов был встречен консулом посольства. Мезенцев добавил, что в ближайшее время будет освобожден фотокорреспондент РИА Новости Илья Питалев, отправленный в изолятор в городе Жодино. Посол уточнил, что на данный момент найдены все российские журналисты, переставшие выходить на связь в Белоруссии.

Ранее сообщалось, что несколько российских журналистов, освещавших акции протеста в Минске, были задержаны или перестали выходить на связь. Солопов пропал после часа ночи 10 августа, Питалев — после шести вечера того же дня. Кроме того, в Минске были задержаны а затем освобождены российские журналисты Семен Пегов, Дмитрий Ласенко и Антон Старков.

Массовые протесты начались в Белоруссии в день выборов президента, 9 августа. Позже они переросли в столкновения с бойцами ОМОН. Протесты были вызваны несогласием с официальными результатами президентских выборов, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал более 80 процентов голосов.