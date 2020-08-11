Автор фильма о женщинах Лукашенко пропал в Минске

В Минске пропал автор фильма о женщинах действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко, журналист Стас Ивашкевич. Об этом в Facebook рассказала его мать Алена Радкевич.

По словам женщины, найти Ивашкевича не удается уже второй день. При этом 11 августа у журналиста день рождения. «По словам очевидцев, вчера задержали, но где — узнать невозможно. Сегодня число задержанных идет на тысячи, там, видите ли, не успевают выяснить, где они», — написала она.

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По сообщениям белорусских СМИ, во время работы над фильмом Ивашкевича уже задерживали. После выхода расследования за его командой было установлено наблюдение.

Ивашкевич — ведущий телеканала «Белсат», журналист-расследователь. Он вместе с командой снял фильм о женщинах Лукашенко, в котором, в частности, идет речь об интересе президента Белоруссии к моделям.

Ранее сообщалось о том, что ряд российских журналистов, освещавших акции протеста в Минске, были задержаны или перестали выходить на связь. Так, до сих пор остается неизвестным местоположение корреспондент «Медузы» Максима Солопова. Жестко задержаны, а затем освобождены российские журналисты Семен Пегов, Дмитрий Ласенко и Антон Старков. Также долгое время не выходил на связь фотокорреспондент РИА Новости Илья Питалев. Известно, что он находится в изоляторе.