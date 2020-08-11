В Минске пропал российский фотожурналист МИА «Россия сегодня» Илья Питалев. По данным РИА Новости, он не выходил на связь с шести часов вечера 10 августа.

Издание уже передало в российское диппредставительство в Белоруссии данные журналиста. Предполагается, что в случае задержания Питалева, информация о нем в соответствующих списках не появится до утра 11 августа.

Корреспондент пропал после того, как вместе с коллегами прибыл к гостинице «Беларусь», где планировали собраться протестующие. В больницу, куда обычно привозят пострадавших во время протестов, Питалев не поступал.

Ранее сообщалось, что в Минске был жестко задержаны, а затем освобождены российские журналисты Семен Пегов, Дмитрий Ласенко и Антон Старков. Кроме того, в городе пропал журналист издания «Медуза» Максим Солопов. Он перестал выходить на связь после часа ночи 10 августа.

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