Российский журналист Пегов раскрыл подробности своего задержания в Минске

Российский журналист и автор проекта WarGonzo Семен Пегов раскрыл подробности своего задержания. В эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» он заявил, что потерял сознание.

«Я потерял сознание. Я не понял, правда, с какой стороны и что прилетело, если честно. Это я уже потом шишку на голове нащупал, когда был в автозаке», — сказал журналист. Он пояснил, что в момент удара стоял между ОМОНом и протестующими.

При этом Пегов отметил, что силовики, находившиеся в автозаке, вели себя достойно, уважительно и пообщались с журналистом на тему общих знакомых среди представителей спецподразделений. Он также рассказал, что в толпе протестующих было много провокаторов, а в изолятор в итоге попало множество случайных людей. «Один гражданин Турции, студент, учится на переводчика, он, например, сам подошел к омоновцам. Спросил: "Как мне лучше пройти?" А в итоге тоже попал случайно в замес», — рассказал Пегов.

По его словам, в СИЗО его не осматривали врачи, также не было питания и питьевой воды. Журналист обратил внимание на то, что в таких условиях находились все задержанные.

В настоящее время Пегов находится в российском посольстве в Минске. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вскоре будет решен вопрос об отправке Пегова и его коллег, журналистов издания Daily Storm Дмитрия Ласенко и Антона Старкова, в Смоленск.