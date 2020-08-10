Российского журналиста Пегова освободили

Белорусские правоохранители освободили задержанного ранее в Белоруссии российского журналиста Семена Пегова, автора проекта WarGonzo. Об этом сообщает Telegram-канал проекта WarGonzo со ссылкой на российское посольство в Белоруссии.

Предъявлены ли ему какие-то обвинения, неизвестно. Вместе с ним освобождены журналисты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко

Пегов был жестко задержан на акции протеста в Минске против результатов выборов президента Белоруссии. Он был помещен в Центр изоляции правонарушителей.

Также были задержаны журналисты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко и спецкорр «Медузы» Максим Солопов. Корреспонденты Daily Storm рассказали, что Солопов был очень сильно избит. Связи с ним нет уже несколько часов.

После выборов президента по всей Белоруссии вспыхнули массовые протесты, которые переросли в столкновения с ОМОНом. Задержаны три тысячи человек, десятки пострадали, правозащитники сообщали об одном погибшем.