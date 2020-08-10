Раскрыто местонахождение задержанного в Минске российского журналиста

Раскрыто местонахождение российского журналиста и основателя проекта WarGonzo Семена Пегова, задержанного в Минске. Об этом сообщает Telegram-канал RT со ссылкой на своего корреспондента Константина Придыбайло.

Пегов находится в Центре изоляции правонарушителей в белорусской столице.

Ранее в сети появились кадры жесткого задержания Пегова во время акций протеста в Минске.

Также были задержаны журналисты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко и спецкорр «Медузы» Максим Солопов. Корреспонденты Daily Storm рассказали, что Солопов был очень сильно избит. Связи с ним нет уже несколько часов.

После выборов президента по всей Белоруссии вспыхнули массовые протесты, которые переросли в столкновения с ОМОНом. Задержаны три тысячи человек, десятки пострадали, правозащитники сообщали об одном погибшем.

По официальным данным, действующий президент Александр Лукашенко набрал на выборах более 80 процентов голосов.