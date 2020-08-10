Российского журналиста жестко задержали во время столкновений в Минске

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Российского журналиста и основателя проекта WarGonzo Семена Пегова жестко задержали во время столкновений в Минске. Видеозапись опубликована в Telegram-канале издания Baza.

Судя по кадрам, Пегов находился без сознания, когда его задержали сотрудники белорусского ОМОНа.

Сейчас российский военкор не отвечает на звонки и сообщения коллег. С момента задержания о нем ничего не известно. Последний раз редакция проекта WarGonzo выходила на связь с Пеговым в субботу, 8 августа.

Между тем в МВД Белоруссии сообщили, что в ходе акций протеста пострадали 39 силовиков и более 50 гражданских лиц. Некоторые из них в настоящее время госпитализированы. Силовики задержали более трех тысяч человек. «Группа граждан с использованием заостренных кольев, прутов, камней и арматуры попытались организовать нападение на сотрудников милиции», — сообщили в МВД.

Массовые протесты в Минске и других городах Белоруссии начались после завершения голосования на выборах президента, заключительный день которых состоялся 9 августа. Согласно официальным данным, за Лукашенко проголосовали 80,23 процента избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 574 тысячи человек, или 9,90 процента. Граждане не верят в победу действующего президента, который баллотируется на шестой срок и бессменно правит с 1994 года.