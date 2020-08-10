В МВД Белоруссии опровергли информацию о погибшем протестующем

В Министерстве внутренних дел Белоруссии опровергли информацию о погибшем в результате массовых протестов в Минске. Об этом сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова заявила, что в ведомстве не располагают данными о погибших.

Ранее правозащитники сообщили об участнике акции протеста, погибшем под колесами автозака.

Массовые протесты в Минске и других городах Белоруссии начались после завершения голосования на выборах президента республики, заключительный день которых состоялся 9 августа. Согласно промежуточным данным ЦИК, действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко набирает свыше 81 процента голосов, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — лишь 8 процентов. Граждане не верят в победу Лукашенко, который баллотируется на шестой срок и бессменно правит с 1994 года.