Тихановская назвала себя победителем президентских выборов

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская назвала себя победителем выборов главы государства, несмотря на объявленные Центральным избирательным комитетом (ЦИК) результаты голосования. Об этом сообщает РИА Новости.

Оппозиционный штаб потребовал от действующего президента страны Александра Лукашенко «мирной передачи власти».

Ранее 10 августа ЦИК Белоруссии объявил итоги президентских выборов. Согласно предварительным данным, за Лукашенко проголосовали 80,23 процента избирателей. За Тихановскую — 574 тысячи человек, или 9,90 процента. В ЦИК отметили, что эти результаты уже вряд ли изменятся.

В штабе оппозиции заявили о намерении обжаловать результаты. Тихановская предложила пересчитать голоса на ряде участков. Она не исключила новых протестов в стране.

Предвыборная кампания в Белоруссии сопровождалась акциями протеста из-за ареста и недопуска к выборам оппозиционных кандидатов. В Минск в день голосования согнали военную технику на случай протестных демонстраций. После завершения голосования на выборах президента республики в Минске и других городах Белоруссии начались массовые протесты. Правозащитники сообщают об одном погибшем в столице при наезде автозака на несогласных.