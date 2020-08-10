Захарова рассказала о дальнейшей судьбе журналиста Пегова и его коллег

Российский журналист Семен Пегов и его коллеги Дмитрий Ласенко и Антон Старков, освобожденные в Белоруссии, будут доставлены в посольство России в Минске. Затем будет решаться вопрос об их отправке в Смоленск, заявила в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«В эти минуты забирают трех наших журналистов из места, где их содержали, и везут в наше посольство. Там они передохнут», — сказала Захарова. Она также отметила, что вызывает вопрос, почему российским корреспондентам вовремя не предоставили аккредитацию для освещения выборов в Белоруссии.

Пегов был жестко задержан на акции протеста в Минске против результатов выборов президента Белоруссии. Он был помещен в Центр изоляции правонарушителей. Были ли ему предъявлены какие-либо обвинения, пока неизвестно.

Вместе с ним задержали и избили журналистов Daily Storm Дмитрия Ласенко и Антона Старкова, а также спецкора «Медузы» Максима Солопова. Сообщалось, что Солопов был очень сильно избит. Связи с ним нет уже несколько часов.