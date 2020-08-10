В Минске задержали корреспондента RT

В Минске задержали корреспондента Russia Today Константина Придыбайло. Об этом он написал в своем Telegram-канале. Позже главный редактор издания Маргарита Симоньян сообщила, что Придыбайло отпустили.

«Да вы охренели там совсем!» — написала Симоньян, комментируя задержание журналиста. В своем канале она также потребовала немедленно освободить Придыбайло и других российских журналистов, задержанных в Белоруссии.

«Профилактически задержали на входе в парк, обращались, можно сказать, нежно. Провезли несколько километров в автозаке и высадили подальше от эпицентра протестов. Единственное, что в автозаке было ужасно душно», — прокомментировал задержание Придыбайло, его слова приводит Telegram-канал телеканала Russia Today.

Ранее сообщалось, что редакции российских СМИ «Ведомости», «Коммерсантъ» и РБК обратились к правительству Белоруссии с требованием предоставить информацию о коллегах, которые были задержаны в ходе протестных акций после выборов президента страны. Они подчеркнули, что в отношении журналистов, освещавших выступления, была применена сила, а также заявили, что настаивают на их немедленном освобождении. Журналисты отметили, что местоположение двоих их коллег, Максима Солопова и Семена Пегова, остается неизвестным.

Кроме того, в Минске во время акций протеста были избиты несколько российских журналистов. От действий силовиков пострадали Антон Старков и Дмитрий Ласенко, их посадили в автозак. Вместе с ними силовики забрали и создателя проекта WarGonzo Семена Пегова.

Днем 9 августа в столице Белоруссии задержали журналистов российского телеканала «Дождь» Владимира Роменского, Василия Полонского и оператора Николая Антипова. Позже журналистов отпустили из РУВД Минска и вывезли на территорию России.

В Минске и других городах Белоруссии начались массовые протесты вскоре после окончания голосования на выборах президента республики. По данным ЦИК, действующий глава Александр Лукашенко с огромным преимуществом побеждает остальных кандидатов. Протестующие граждане не верят в победу Лукашенко, который баллотируется на шестой срок и бессменно руководит страной с 1994 года.