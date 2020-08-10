Российские журналисты обратились к правительству Белоруссии

Редакции российских СМИ «Ведомости», «Коммерсантъ» и РБК обратились к правительству Белоруссии с требованием предоставить информацию о коллегах, которые были задержаны в ходе протестных акций после выборов президента страны. Текст заявления опубликован в Telegram-канале РБК.

Журналисты подчеркнули, что в отношении коллег, освещавших выступления, была применена сила. Кроме того, местоположение двоих из них, Максима Солопова и Семена Пегова, остается неизвестным, отмечается в сообщении. «Мы, представители российских СМИ, требуем от властей Белоруссии предоставить полную и исчерпывающую информацию о состоянии журналистов, при необходимости предоставить им медицинскую помощь и допустить до них сотрудников российского посольства в Минске. Также мы настаиваем на их немедленном освобождении», — заявили сотрудники изданий в совместном обращении.

Ранее «Медуза» сообщила об исчезновении Солопова, который перестал выходить на связь с редакций в ночь на 10 августа. Известно, что Солопов был избит белорусскими силовиками. В посольстве России в Минске изданию сообщили, что официальной информации о задержанных россиянах нет.

Кроме того, в Минске во время акций протеста были избиты несколько других российских журналистов. От действий силовиков пострадали Антон Старков и Дмитрий Ласенко, их посадили в автозак. Вместе с ними силовики забрали и создателя проекта WarGonzo Семена Пегова.

Днем 9 августа в столице Белоруссии задержали журналистов российского телеканала «Дождь» Владимира Роменского, Василия Полонского и оператора Николая Антипова. Позже журналистов отпустили из РУВД Минска и вывезли на территорию России.

В Минске и других городах Белоруссии начались массовые протесты вскоре после окончания голосования на выборах президента республики. По данным ЦИК, действующий глава Александр Лукашенко с огромным преимуществом побеждает остальных кандидатов. Протестующие граждане не верят в победу Лукашенко, который баллотируется на шестой срок и бессменно руководит страной с 1994 года.