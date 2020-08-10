Посольство заявило о нехватке данных о задержании россиян в Минске

Посольство России в Белоруссии заявило о нехватке данных о задержании россиян в Минске. Об этом сообщил пресс-секретарь дипмиссии Алексей Маскалев, передает РИА Новости.

По его словам, от белорусских властей не поступало официального уведомления о задержании. Маскалев добавил, что сейчас российские дипломаты выясняют обстоятельства произошедшего.

Речь идет о задержании российских журналистов во время акций протеста в Минске. Так, в республике были избиты Антон Старков и Дмитрий Ласенко, их посадили в автозак. Вместе с ними силовики забрали и создателя проекта WarGonzo Семена Пегова. Помимо этого, в Белоруссии пропал российский журналист «Медузы» Максим Солопов, освещавший в Минске акции протеста после президентских выборов.

Днем 9 августа в столице Белоруссии задержали журналистов российского телеканала «Дождь» Владимира Роменского, Василия Полонского и оператора Николая Антипова. Позже журналистов отпустили из РУВД Минска и вывезли на территорию России.

В Минске и других городах Белоруссии начались массовые протесты вскоре после окончания голосования на выборах президента республики. По данным ЦИК, действующий глава Александр Лукашенко с огромным преимуществом побеждает остальных кандидатов. Граждане не верят в победу Лукашенко, который баллотируется на шестой срок и бессменно руководит страной с 1994 года.

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