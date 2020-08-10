Россия ответила на слова Зеленского о протестах в Белоруссии

Украинским политикам не стоит советовать что-либо Белоруссии из-за их «печального опыта госпереворотов». С таким мнением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Facebook.

«Как продвинулось бы выполнение минских договоренностей, если бы это заявление [президента Украины Владимира] Зеленского касалось бы Украины, а не Белоруссии, которая разберется сама, как ей жить», — написала она.

Так Захарова ответила на слова Зеленского о протестах в Белоруссии, начавшихся после голосования на выборах президента, заключительный день которых состоялся 9 августа. Украинский лидер призвал белорусов к максимальной толерантности, терпимости и отказу от уличного насилия, а также к открытому, хоть и сложному, диалогу.

В конце 2013-го и начале 2014 года по Украине прокатились антиправительственные акции, получившие название Майдан (Евромайдан), поскольку самая крупная акция проводилась на площади Независимости (майдане Незалежности) в Киеве. Итогом стала смена власти в стране, в результате вооруженного противостояния протестующих с силовиками погибли 106 человек. Экс-президент Украины Виктор Янукович и несколько бывших министров покинули территорию страны.

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