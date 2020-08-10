Зеленский отреагировал на напоминающие Евромайдан протесты в Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на протесты в Белоруссии, напоминающие Евромайдан. Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в Facebook.

По его словам, белорусы сейчас переживают нелегкое время, пытаясь определить вектор своего дальнейшего развития. Зеленский отметил, что не все согласны с результатами прошедших выборов в Белоруссии. Любая легитимность, добавил украинский лидер, происходит исключительно от социального доверия. «Сомнения в таких масштабах — прямая дорога к насилию, к конфликту, к общественному протесту, который растет. То, что мы сейчас, к сожалению, и наблюдаем», — написал он.

В связи с этим украинский президент призвал белорусов к максимальной толерантности, терпимости и отказу от уличного насилия, а также к открытому, хоть и сложному, диалогу.

«Белоруссия в своих действиях должна придерживаться всеобщих демократических норм в цивилизованном мире. И стараться обеспечить собственному народу его права и свободы в полном объеме. Только так можно сохранять надежду на выход из кризиса», — заключил украинский лидер.

Массовые протесты в Минске и других городах Белоруссии начались после завершения голосования на выборах президента республики, заключительный день которых состоялся 9 августа. Согласно промежуточным данным ЦИК, действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко набирает свыше 80 процентов голосов, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — лишь 9 процентов. Граждане не верят в победу Лукашенко, который баллотируется на шестой срок и бессменно правит с 1994 года.

Евромайдан — массовые протестные акции в центре Киева и ряде других городов Украины зимой 2013-2014 годов, в результате которых в стране произошла насильственная смена власти. В результате вооруженного противостояния протестующих с силовиками погибли 106 человек.