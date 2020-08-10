В Гонконге по новому китайскому закону задержали противников Китая

В Гонконге в соответствии с новым китайским законом о национальной безопасности задержали медиамагната Джимми Лая (Ли Чжина), которого считают одним из организаторов протестов против влияния материкового Китая. Об этом сообщила South China Morning Post.

Вместе с Лаем задержаны двое его сыновей, а вскоре после этого полиция наведалась в офис принадлежащей ему газеты Apple Daily и задержала ее ключевых работников. Всего на момент публикации арестованы 7 человек, в операции принимают участие сразу 200 полицейских.

По данным источников SCMP, медиамагната обвиняют в «сговоре с иностранным государством, произнесении крамольных речей и мошенническом заговоре». Сообщается, что обвинения в работе на иностранцев также предъявлены одному из его сыновей, а в мошенничестве — другому.

Отмечается, что Лая считают одним из главных организаторов протестов против усиления Пекина, прошедших в прошлом году. Считается также, что он имеет тесные связи с США.

Закон о национальной безопасности Гонконга был принят китайским парламентом 30 июня. Он дает право властям Китая пресекать действия, которые будут восприняты ими как угроза национальной безопасности, в частности — предотвращать протесты и привлекать к ответственности их лидеров.

Гонконг вернулся в состав Китая из аренды по соглашению между ним и Британией в 1997 году. Согласно совместной декларации Китая и Британии, городу была обещана широкая автономия на 50 лет.