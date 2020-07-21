Китай обвинил Великобританию во вмешательстве во внутренние дела

Китайские власти намерены предпринять решительные действия в ответ на меры британского правительства в отношении Китая и Гонконга. Об этом говорится в заявлении посольства КНР в Лондоне, содержание приводит ТАСС.

В заявлении дипмиссии КНР говорится, что в последнее время британская сторона неоднократно выступала с заявлениями по поводу Гонконга, вмешиваясь во внутренние дела Китая.

Также уточняется, что Пекин намерен жестко защищать суверенитет и национальные интересы. В посольстве предупредили, что не нужно усугублять ситуацию новыми ошибками. «В противном случае Лондону придется пожинать плоды содеянного», — говорится в заявлении.

Ранее глава МИД Великобритании Доминик Рааб сообщил, что Лондон приостанавливает на неопределенный срок действие соглашения об экстрадиции с Гонконгом. Он подчеркнул, что британская сторона также намерена ввести оружейное эмбарго в отношении этой территории КНР.

Закон о национальной безопасности Гонконга был принят китайским парламентом 30 июня. Он дает право властям Китая пресекать действия, которые будут восприняты ими как угроза национальной безопасности, в частности предотвращать протесты и привлекать к ответственности их лидеров.

Гонконг вернулся в состав Китая из аренды по соглашению между ним и Британией в 1997 году. Согласно совместной декларации Китая и Британии, городу была обещана широкая автономия на 50 лет.