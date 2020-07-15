США лишили Гонконг преференций

Президент США Дональд Трамп сообщил, что подписал законопроект о санкциях против Китая в связи с ситуацией в Гонконге, а также исполнительный указ о лишении торгово-экономических преференций США. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, такие меры были введены для того, чтобы привлечь Китай к ответственности за его «дискриминационные действия» в отношении народа Гонконга.

Трамп добавил, что речь идет о ранее одобренном Конгрессом законопроекте, который предусматривает санкции против китайских физических и юридических лиц в связи с ситуацией в Гонконге.

«К Гонконгу будет теперь такое же отношение, как к материковому Китаю», — заявил он. Американский президент добавил, что теперь не будет никаких особых привилегий, особого экономического отношения, а также экспорта чувствительных с точки зрения национальной безопасности технологий.

Как считает Трамп, из-за принятия китайскими властями закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге этот административный район теперь не сможет конкурировать со странами с рыночной экономикой. «Многие люди начнут покидать Гонконг», — предположил он.

В рамках указа США также приравняют паспорта Гонконга к китайским и закроют финансируемую госдепартаментом программу образовательного и культурного обмена с Китаем и Гонконгом.

Закон о национальной безопасности Гонконга был принят китайским парламентом в конце июня. Он дает право властям Китая пресекать действия, которые будут восприняты ими как угроза национальной безопасности, в частности предотвращать протесты и привлекать к ответственности их лидеров.

Гонконг вернулся в состав Китая из аренды по соглашению между ним и Британией в 1997 году. Согласно совместной декларации Китая и Британии, городу была обещана широкая автономия на 50 лет.

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