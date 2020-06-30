Китай принял закон о нацбезопасности Гонконга

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) принял закон об обеспечении нацбезопасности в Гонконге. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

По ее данным, правовой акт вступит в силу 1 июля, в 23-ю годовщину перехода бывшего британского анклава под китайский суверенитет. Закон поддержали 162 члена ПК ВСНП, однако его содержание пока не разглашается. Ожидается, что он будет опубликован агентством «Синьхуа» во второй половине дня.

Закон нацелен на предотвращение и наказание действий, которые угрожают национальной безопасности в Гонконге: сепаратизма, терроризма, подрыва государственной власти и сговора с иностранными антикитайскими силами.

Согласно предварительным данным, правовой акт предусматривает возможность пожизненного заключения в качестве максимальной меры наказания для наиболее серьезных нарушителей. Благодаря такому закону власти Китая смогут пресекать действия радикалов, которые устраивали с июня по ноябрь прошлого года беспорядки, в результате чего пострадала экономика специального административного района.

26 июня стало известно, что США вводят новые антикитайские санкции из-за посягательств Пекина на автономию Гонконга. Госсекретарь Майк Помпео объявил, что американское государство вводит «визовые ограничения для бывших и нынешних членов КПК, которых считают ответственными или причастными к подрыванию автономии Гонконга».

Великобритания, которая до 1997 года управляла Гонконгом, призвала Китай уважать автономию региона, а США назвали законопроект катастрофическим решением.

Гонконг вернулся в состав Китая в 1997 году. Согласно совместной декларации Китая и Британии, городу была обещана широкая автономия на 50 лет. Благодаря этому статусу у Гонконга установились особые отношения с США.

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