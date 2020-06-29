Китай раскрыл свой ответ США на санкции по Гонконгу

Китай раскрыл свой ответ на санкции США из-за ситуации с резонансным законом о безопасности в Гонконге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзяня.

Пекин решил ввести визовые ограничения против американских представителей, которые предприняли «неблаговидные действия» из-за Гонконга. Личности попавших под санкции не раскрываются.

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26 июня стало известно, что Соединенные Штаты вводят новые антикитайские санкции из-за посягательств Пекина на автономию Гонконга. Госсекретарь Майк Помпео объявил, что американское государство вводит «визовые ограничения для бывших и нынешних членов КПК, которых считают ответственными или причастными к подрыванию автономии Гонконга».

Ранее Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) решило принять резолюцию о разработке закона о национальной безопасности в Гонконге. Согласно документу, резонансный законопроект будет разработан Постоянным комитетом ВСНП без участия парламента Гонконга и включен в его основной закон. Предположительно, закон примут до конца июня.

С помощью закона Китай сможет усилить контроль над регионом. Закон включает строгий запрет на сепаратистскую деятельность и требование регулярно отчитываться перед центральным правительством КНР. Сторонники законопроекта заявляют, что он защитит китайское государство от терроризма и иностранного вмешательства, укрепив общенациональную безопасность.

Великобритания, которая до 1997 года управляла Гонконгом, призвала Китай уважать автономию региона, а США назвали законопроект катастрофическим решением.

Гонконг вернулся в состав Китая в 1997 году. Согласно совместной декларации Китая и Британии, городу была обещана широкая автономия на 50 лет. Благодаря этому статусу у Гонконга установились особые отношения с США.

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