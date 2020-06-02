Действия Китая в Гонконге посчитали повтором сценария Путина в Крыму

Принятие Китаем нового закона о национальной безопасности в Гонконге отчасти повторяет сценарий президента России Владимира Путина при присоединении Крыма в 2014 году. Статья с таким мнением появилась в Bloomberg.

Авторы считают присоединение Крыма к России «аннексией». Они напоминают, что «демарш Путина» происходил на фоне сложной политической обстановки на Украине и после Олимпиады-2014 в Сочи. Председатель Китая Си Цзиньпин аналогично выбрал подходящий момент с его точки зрения — демократические активисты в Гонконге прекратили свои акции из-за пандемии коронавируса. Кроме того, и Путин, и Си понимали, что их действия могут вызвать резкое неприятие на Западе, однако это совершенно не беспокоило их при принятии решений.

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При этом Bloomberg отмечает, что ситуация в Гонконге имеет ряд отличий от Крыма. Так, в данном случае никто не оспаривает суверенитет Китая. Пекин также не стал отправлять дополнительные войска в Гонконг.

Опрошенные изданием эксперты полагают, что новая, более агрессивная политика Китая стирает глобальные различия между Москвой и Пекином для Запада: в этом плане закон о Гонконге — «свой Крым» для КНР. При этом существует мнение, что если США не остановят сейчас Си Цзиньпина, то следующим его шагом может стать присоединение Тайваня и другие действия против американских интересов в Азии. Однако обещанные санкции вряд ли смогут поменять позицию Китая, как это было и в случае с Россией после крымских событий.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении санкций против Китая после принятия резолюции о разработке закона о национальной безопасности в Гонконге.

С помощью нового закона Китай сможет усилить контроль над регионом. Он включает не только строгий запрет на сепаратистскую деятельность, но и полную подотчетность центральному правительству страны. Сторонники подобных мер полагают, что они позволят защитить китайское государство от терроризма и иностранного вмешательства, а также укрепить общенациональную безопасность.

Великобритания, которая до 1997 года управляла Гонконгом, призвала Китай уважать автономию региона, а США назвали законопроект катастрофическим решением.

Гонконг вернулся в состав Китая в 1997 году. Согласно совместной декларации Китая и Британии, городу была обещана широкая автономия на 50 лет. Благодаря этому статусу у Гонконга установились особые отношения с США.

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