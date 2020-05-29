США введут санкции против Китая из-за Гонконга

США введут санкции против Китая из-за законопроекта об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, заявил американский лидер Дональд Трамп. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, Вашингтоном будут предприняты необходимые меры, чтобы подвергнуть санкциям чиновников Китая и Гонконга, «которые напрямую или косвенно вовлечены в нарушение автономии» региона. «Наши действия будут сильными и значительными», — подчеркнул глава Белого дома.

Трамп также заявил об отмене всех льгот, которыми пользовался Гонконг. По его словам, это затрагивает весь спектр соглашений с регионом, «начиная от нашего договора об экстрадиции и заканчивая контролем за экспортом, использованием технологий двойного назначения и так далее».

Ранее Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) решило принять резолюцию о разработке закона о национальной безопасности в Гонконге. Согласно документу, резонансный законопроект будет разработан Постоянным комитетом ВСНП без участия парламента Гонконга и включен в его основной закон. Предположительно, это может произойти уже в августе 2020 года.

С помощью закона Китай сможет усилить контроль над регионом. Закон включает строгий запрет на сепаратистскую деятельность и требование регулярно отчитываться перед центральным правительством КНР. Сторонники законопроекта заявляют, что он защитит китайское государство от терроризма и иностранного вмешательства, укрепив общенациональную безопасность.

Великобритания, которая до 1997 года управляла Гонконгом, призвала Китай уважать автономию региона, а США назвали законопроект катастрофическим решением.

Гонконг вернулся в состав Китая в 1997 году. Согласно совместной декларации Китая и Британии, городу была обещана широкая автономия на 50 лет. Благодаря этому статусу у Гонконга установились особые отношения с США.

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