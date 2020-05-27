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США признали конец автономии Гонконга от Китая

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Майк Помпео
Майк Помпео
Фото: Alex Wong / Getty Images

Госсекретарь США Майк Помпео уведомил Конгресс, что Гонконг потерял автономный статус от Китая. Об этом сообщает Reuters.

США признали конец автономии города после намерения властей КНР принять закон о его госбезопасности. В частности, таким образом Пекином якобы нарушаются нормы совместной декларации Китая и Британии 1997 года, согласно которой Гонконгу после возвращения из аренды была обещана широкая автономия на 50 лет. Благодаря этому статусу у Гонконга установились особые отношения с США.

«Ни один разумный человек не может сегодня утверждать, что Гонконг сохраняет высокую степень автономии от Китая, учитывая реалии», — подчеркнул Помпео.

22 мая стало известно, что власти Китая рассматривают закон о государственной безопасности Гонконга — с его помощью они смогут усилить контроль над регионом. Закон, который обсуждается на 13-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва, включает строгий запрет на сепаратистскую деятельность. В самом Гонконге и ряде других государств это вызывает опасения: новые нормы угрожают установившейся парадигме «одна страна — две системы».

Сторонники законопроекта заявляют, что он защитит китайское государство от терроризма и иностранного вмешательства, укрепив общенациональную безопасность.

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