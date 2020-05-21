США уличили в шантаже Гонконга

Китай отреагировал на слова госсекретаря США Майка Помпео о возможном пересмотре американцами статуса Гонконга. Об этом сообщает Reuters.

Представитель канцелярии министерства иностранных дел Китая в Гонконге выразил протест США за давление на местных чиновников, назвав это шантажом и вмешательством во внутренние дела. Пекин также уличил Вашингтон в тщетных попытках оправдать действия протестующих.

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18 мая Помпео предостерег Китай от вмешательства в дела американских журналистов, которые осуществляют свою деятельность на территории Гонконга. Он также отметил, что любое нарушение автономного статуса Гонконга может привести к пересмотру позиции США по вопросу статуса территории.

Гонконг вернулся в состав Китая в 1997 году. Согласно совместной декларации Китая и Гонконга, городу была обещана широкая автономия на 50 лет. Благодаря этому статусу у Гонконга установились особые отношения с США.

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