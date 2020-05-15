Вынесен первый в истории Гонконга приговор за массовые беспорядки

Суд вынес первый в истории Гонконга приговор за массовые беспорядки. Об этом сообщает радиостанция RTHK.

21-летний мужчина, работавший спасателем, признал себя виновным в совершении преступления по статье о массовых беспорядках: его приговорили к 4 годам тюремного заключения. Отмечается, что он участвовал в столкновениях с полицией.

Радиостанция пишет, что это самый суровый приговор, вынесенный в Гонконге в отношении участника протестов. Это также первый судебный приговор по статье «массовые беспорядки».

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В последние дни по мере улучшения эпидемиологической ситуации в Гонконге вновь отмечаются признаки активизации протестного движения.

В июне 2019-го более миллиона жителей Гонконга вышли на массовые протесты из-за планов правительства подписать соглашение об экстрадиции с КНР, Тайванем и Макао. В результате власти отменили законопроект, но протесты продолжились — они идут уже пятый месяц.

Гонконг с 1842-го по 1997 год был британской колонией. В настоящее время он входит в состав Китая в качестве специального административного района.

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