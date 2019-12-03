Украинских неонацистов заметили на протестах в Гонконге

Украинские неонацисты были замечены на акциях протеста в Гонконге. Об этом сообщает Sputnik.

Среди приехавших в Гонконг значатся бывшие члены Нацкорпуса «Азов» и «Правого сектора» (ПС). Так, один из ветеранов антитеррористической операция (АТО) на востоке Украины Сергей Филимонов выложил отчет о поездке на своей странице в Facebook, написав, что Гонконг «встретил как родных». Известно, что в Гонконге также находится бывший глава одесского отделения экстремистской организации «Правый сектор», активист Сергей Стерненко. На фотографиях у них видны символы свастики и другие соответствующие татуировки и знаки отличия.

Украинская организация Free Hong Kong Center («Центр свободного Гонконга»), со своей стороны, в Facebook отметила, что приехавшие в Гонконг больше никак не связаны с движением «Азов». Там также подчеркивается, что в прошлом они одержали вверх в борьбе с «кровавым режимом [бывшего президента Украины Виктора] Януковича». При этом радикалы заверили, что, несмотря на близость к правому движению, активисты выступают против нацизма. «Они объяснили, что все их символы относятся к славянскому язычеству времен Киевской Руси. Это можно сравнить с японским синтоизмом», — говорится в сообщении. Целью приезда неонацистов является желание «увидеть происходящее собственными глазами».

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В октябре посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил о достоверных фактах «украинского следа» в протестах в Гонконге. По его словам, «украинские элементы вроде бы ездят, чтобы передавать их опыт гонконгцам».

Полк «Азов» является добровольческим подразделением в составе Национальной гвардии Украины. Он известен своей неонацистской и языческой идеологией, а также участием в вооруженном конфликте в Донбассе. Следственный комитет России ведет против бойцов организации ряд уголовных дел.

В России «Правый сектор» признан экстремистской организацией, его деятельность запрещена. Представители этого движения принимали непосредственное участие в Евромайдане, захватывая административные здания в центре Киева и оказывая силовое противодействие сотрудникам правоохранительных органов. В дальнейшем бойцы ПС стали участниками вооруженного конфликта в Донбассе. Позднее на основе «Правого сектора» была создана одноименная партия.

В июне более миллиона жителей Гонконга вышли на массовые протесты из-за планов правительства подписать соглашение об экстрадиции с КНР, Тайванем и Макао. В результате власти отменили законопроект, но протесты продолжились — они идут уже пятый месяц.

Гонконг с 1842 по 1997 год был британской колонией. В настоящее время он входит в состав Китая в качестве специального административного района.

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