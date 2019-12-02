Китай ввел санкции против США

Китай вводит санкции против Соединенных Штатов из-за закона о Гонконге, заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. Об этом сообщает РИА Новости.

«Китай принял решение ввести санкции в отношении ряда американских неправительственных организаций, включая NDI, Human Rights Watch, Freedom House», — сказала она. Ограничительные меры также затронули судоходство: китайские власти приостановили рассмотрение запросов на заход американских кораблей в порт Гонконга.

Дипломат пояснила, что Китай принял это решение, так как подписанный президентом США Дональдом Трампом закон — не что иное, как грубое нарушение международных норм и вмешательство во внутренние дела КНР.

28 ноября стало известно, что Трамп утвердил закон, в котором прописывается отношение Вашингтона к Гонконгу: закон посвящен правам человека и демократии в этом административном районе и направлен на мирное урегулирование конфликта. Также американский лидер запретил поставку в Китай полицейских спецсредств.

Несмотря на то, что Трамп при этом подчеркнул свое уважение к властям Китая и лично к председателю КНР Си Цзиньпину, китайская сторона отреагировала решительным протестом.

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Сенат США 19 ноября принял законопроект, обязывающий Белый дом ежегодно пересматривать торговые отношения с Гонконгом и оценивать их на предмет автономности региона от центральных властей Китая. Если степень такой автономности будет признана недостаточной, Вашингтон обязан будет наложить на Гонконг те же ограничения, что действуют сейчас в отношении материкового Китая. В этом случае китайские компании лишатся лазейки для ведения бизнеса с иностранными партнерами.

В июне более миллиона жителей Гонконга вышли на массовые протесты из-за планов правительства подписать соглашение об экстрадиции с КНР, Тайванем и Макао. В результате власти отменили законопроект, но протесты продолжились — они идут уже пятый месяц.

Гонконг с 1842 по 1997 год был британской колонией. В настоящее время он входит в состав Китая в качестве специального административного района.

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