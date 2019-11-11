Противника протестов подожгли в Гонконге

Протестующие в Гонконге во время спора подожгли человека. Об этом сообщили в полиции города, передает телеканал Channel News Asia.

Инцидент произошел на севере Гонконга. Ролик, на котором запечатлено происшествие, тут же разошелся по социальным сетям.

На кадрах видно, что мужчина в зеленой рубашке и с разбитой головой спорит с гонконгскими протестующими. Channel News Asia пишет, что на видео слышна его фразу «Да вы вообще не китайцы!», на что протестующие отвечают: «Мы гонконгцы!». После этого человека в зеленом облили некой жидкостью и подожгли. Пострадавший был доставлен в госпиталь в тяжелом состоянии с ожогами 28 процентов поверхности тела.

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Ранее 11 ноября демонстранты в Гонконге запечатлели, как сотрудник полиции стреляет из пистолета в участников протеста. На кадрах видно, как полицейский борется с человеком, стреляет ему в область живота, потом стреляет в еще одного протестующего.

Массовые протесты и столкновения с полицией в Гонконге идут уже шестой месяц. Их спровоцировали планы администрации принять законопроект об экстрадиции, который сделает возможной выдачу подозреваемых в преступлениях на материковую часть Китая. Под давлением протестующих власти Гонконга отказались от принятия законопроекта, однако акции не прекратились. Демонстранты стали требовать расследовать излишне жесткие действия полиции в отношении протестующих и отставки Кэрри Лам с поста главы администрации региона.

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