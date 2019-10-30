Торговую сделку США и Китая сорвали погромы

Президент Чили Себастьян Пиньера отменил саммит АТЭС, намеченный на 16-17 ноября, из-за продолжающихся в стране массовых беспорядков, передает Reuters.

На этом саммите, как предполагалось, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин должны были подписать первую часть всеобъемлющего торгового соглашения между странами.

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Пиньера назвал решение очень трудным, поскольку он прекрасно представляет, что саммит АТЭС и климатический форум COP25, который также сорвался, значат для всего мира.

Акции протесты в Чили длятся уже несколько недель. Формальным поводом для них стало незначительное повышение стоимости проезда в столичном метро. К настоящему времени в ходе беспорядков погибли 18 человек, около семи тысяч человек арестованы. Убытки экономике страны оцениваются в 1,4 миллиарда долларов.

В Белом доме назвали отмену саммита большим сюрпризом, о котором в Вашингтоне узнали из сообщений СМИ. О возможности встречи Трампа и Си Цзиньпина в другом месте не сообщается. В ближайшее время главы США и Китая не планировали совместное присутствие на другом форуме или двухстороннюю встречу, подготовка к которой, как правило, занимает продолжительный срок. Поэтому сроки подписания сделки теперь не определены.

О подписании соглашения на саммите АТЭС США и Китай договорились в ходе переговоров в Вашингтоне 10-11 октября. Стороны уже пошли на ряд уступок, хотя и не исключали, что в Чили могут возникнуть определенные сложности. В том числе в Пекине указали, что сделке может помешать позиция США по событиям в Гонконге.

О том, что США и

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