Китай и США нашли новый повод для конфликта

Если предложение американских законодателей об изменении особого торгового статуса Гонконга станет законом, то Китай предпримет ответные действия. Об этом, комментируя принятые Палатой представителей резолюции, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, передает CNBC.

В одном из документов содержится призыв к госсекретарю США каждый год проводить оценку, не использует ли Китай статус Гонконга для обхода американских санкций.

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Две других резолюции призывают запретить выдачу лицензий на экспорт некоторой военной продукции властям Гонконга и осуждают вмешательство Пекина в дела своего региона.

«Китай примет эффективные контрмеры в ответ, чтобы защитить суверенитет, безопасность и развитие», — подчеркнул Гэн Шуан. По его словам, документы навредят не только Китаю и американо-китайским отношениям, но и самим США.

Резолюции приняты на фоне информации о возможном заключении первой части торговой сделки между США и Китаем. Предварительно, это должно произойти на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдет в Чили 16-17 ноября и где будут президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин.

Последние переговоры сторон состоялись 10-11 октября в Вашингтоне. После них Трамп заявил о достижении согласия, а также о том, что Китай уже начал выполнять условия сделки. Тем не менее никаких даже декларативных сообщений подписано не было. В понедельник, 14 октября, стало известно, что КНР хочет провести дополнительный раунд переговоров, но позднее Гэн Шуан подтвердил, что стороны действительно преодолели разногласия.

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