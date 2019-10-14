Китай передумал договариваться на условиях США

Перед подписанием частичного соглашения с США в сфере торговли Китай хотел бы провести еще один раунд переговоров. Пекин может вновь послать делегацию во главе с вице-премьером Лю Хэ, чтобы обсудить дополнительные детали, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Стороны договорились, что повышение действующих пошлин с 15 октября не состоится. Однако, как сказано в материале, китайские власти хотят гарантии, что Вашингтон не станет вводить очередную партию пошлин в декабре.

Материалы по теме Взаимная вражда США и Китай едва не обрушили мировую экономику. Кто остался в выигрыше?

Предполагается, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин подпишут соглашение на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдет в Чили 16-17 ноября.

Переговоры состоялись 10-11 октября в Вашингтоне. Их завершила встреча Трампа и Лю Хэ. Сообщалось, что Пекин взял на себя обязательства увеличить закупки американской сельскохозяйственной продукции, а США — ослабить торговые пошлины на китайский импорт.

Конкретные детали достигнутых соглашений не разглашались, но Трамп успел назвать их «величайшей и наибольшей сделкой, которую заключали в интересах американских фермеров». Китайская сторона была сдержаннее в оценках. При этом стороны не подписали даже декларативного документа. Как отмечают эксперты, для Си Цзиньпина политически неприемлемо подписывать соглашение, которое не отменяет импортные пошлины.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!