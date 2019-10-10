Трамп сжалился над Huawei

Власти США могут разрешить некоторым американским компаниям сотрудничать с китайским производителем смартфонов Huawei и поставлять ему комплектующие и технологии, пишет The New York Times.

По данным издания, такое решение принял лично президент Дональд Трамп. При этом в качестве обоснования он привел слова неназванных экспертов. Какие именно технологи и продукцию американские компании смогут передавать Huawei, глава государства также не уточнил. Известно лишь, что они не должны затрагивать национальную безопасность США.

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Huawei попал под санкции США в мае, когда компания и несколько десятков связанных с ней структур были включены в черный список. Поводом стали подозрения в сборе персональных данных пользователей и передаче их китайским спецслужбам.

Санкции запрещают сотрудничество с Huawei всем компаниям, зарегистрированным в США или ведущим там свою деятельность. В случае нарушения все ограничения будут распространены на них. В частности, из-за этого Huawei оказался под угрозой потери доступа к операционной системе Android для всех своих новых устройств.

Впоследствии Вашингтон несколько раз смягчал ограничения и предоставлял китайской компании отсрочки. Глава Huawei Жэнь Чжэнфэй оценивал возможный ущерб от санкций в 100 миллиардов долларов.

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